Осинькин объяснил, почему Салтыков останется в "Крыльях Советов" до конца сезона

По мнению тренера самарцев, футболисту будет полезно набраться опыта перед переходом в "Локомотив"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитнику Никите Салтыкову будет полезно поиграть полгода в самарских "Крыльях Советов", чтобы быть максимально готовым к переходу в московский "Локомотив". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

10 января пресс-служба "Локомотива" объявила о том, что клуб достиг с Салтыковым договоренности о переходе из "Крыльев Советов", однако до конца сезона будет играть в самарском клубе на правах аренды

"Когда мы понимали, что этот трансфер неизбежен, у нас было желание оставить его хотя бы так, - сказал Осинькин. - Мы постарались решить вопрос таким образом, чтобы до конца сезона он у нас остался в клубе. Это было наше небольшое условие вместе с Сергеем Корниленко (спортивным директором "Крыльев Советов" - прим. ТАСС), таким образом хотели решить вопрос. Считаю, что для него будет полезно остаться здесь, в знакомой обстановке еще полгода, нужно развиваться, чтобы в большие клубы идти максимально готовым".

"Я думаю, что до конца сезона в условиях нашей конкуренции ему будет комфортнее, чем в условиях конкуренции "Локомотива". А дальше уже зависит от него, он хорошую динамику роста и развития показывает. Надеюсь, что будет продолжать прогрессировать и потенциала хватит для того. Чтобы расти и в "Локомотиве", и, может быть, выше", - добавил собеседник агентства.