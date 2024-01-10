Футболисту Тюкавину вручили премию "Первая пятерка" как лучшему молодому игроку РПЛ

Нападающий является воспитанником московского "Динамо", за основную команду он выступает с 2020 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил приз "Первая пятерка", который вручается лучшему молодому футболисту Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Вручение прошло в Доме "Динамо" в ГУМе в среду.

Тюкавин в результате опроса специалистов набрал 416 баллов, второе место занял полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов (223 балла), третьим стал полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас (195). Лучшей молодой футболисткой 2023 года стала форвард "Краснодара" Медея Жаркова.

"Наконец-то я добрался до этого момента, два года не мог выиграть приз, спасибо тем, кто голосовал, поддерживает. Передаю большой привет Арсену Захаряну. Я бы отметил из 2023 года матч с "Зенитом", когда мы выиграли, хорошо, что сумели выиграть, но у нас еще есть матч в марте. Хотелось бы пожелать нам оставаться там, где сейчас, а также постараться подняться выше", - сказал Тюкавин.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо" и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 114 игр, в которых забил 32 мяча и отдал 22 голевые передачи. В составе российской сборной нападающий провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. 1 декабря Тюкавин продлил контракт с "Динамо", соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.