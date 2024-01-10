Тихонов опроверг обвинения экс-главы IBU Бессеберга в передаче взяток и подарков

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов опроверг обвинения бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в передаче взяток и подарков. Об этом Тихонов заявил ТАСС.

Во вторник в Норвегии стартовал судебный процесс над Бессебергом. Его обвиняют в получении взяток, в том числе от российских функционеров. Бессеберг ранее в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что Тихонов создал много проблем IBU за время работы в совете организации. В частности, экс-глава IBU рассказал, что после этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене в 2014 году Тихонов предлагал ему часы и кубок, но Бессеберг от них отказался.

"Никаких взяток и часов я ему не предлагал, - сказал Тихонов. - А кубок я действительно предлагал разыгрывать, в хоккее разыгрывается Кубок Стэнли, а я лучший биатлонист XX века, чем я хуже? Норвежцы точно ничего бы не учредили, так как они удавятся за пять крон. Сейчас он разыгрывается у нас в стране, это переходящий, шикарный приз".

"Уходя с поста вице-президента IBU, я сказал, что этого пьяницу и развратника ждут тюрьма и позор, что и случилось с ним. В Ханты-Мансийске он однажды с проституткой напился так, что не смог выйти закрывать сезон, пришлось мне с губернатором это делать. Таких случаев было много, о них знает весь биатлонный мир", - добавил Тихонов.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, одно из расследований велось Национальным органом по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии. В апреле адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось.

Тихонов в 1996-2008 годах был президентом Союза биатлонистов России, в 2008-2010 годах - вице-президентом организации. В IBU он занимал должность первого вице-президента с 2002 по 2009 год.