Товарищеские матчи сборных России и Словакии по хоккею не состоятся в нынешнем сезоне

В Федерации хоккея России сообщили, что диалог с Федерацией хоккея Словакии будет продолжен в следующем сезоне

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Словакии по хоккею в текущем сезоне не состоится, так как календарь словацкой команды уже сформирован. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Федерация хоккея Словакии хотела бы провести товарищеские игры с российской национальной командой перед чемпионатом мира.

"У Федерации хоккея России идет диалог с Федерацией хоккея Словакии. В текущем сезоне матчей точно не будет, так как календарь словацкой сборной перед чемпионатом мира уже сформирован. В следующем сезоне диалог будет продолжен", - сообщили в ФХР.

Сборная России решением Международной федерации хоккея отстранена от участия в чемпионатах мира и этапах Евротура. Сборная Словакии выступит на ближайшем чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки будут играть в Остраве в одной группе со сборными Германии, Казахстана, Латвии, Польши, США, Франции, Швеции.