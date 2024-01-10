Трех хоккеистов "Академии Михайлова" наградили в Туле за спасение людей из пожара

Ночью 7 января спортсмены спасли из горящей квартиры женщину и двух детей

ТУЛА, 10 января. /ТАСС/. Грамотами управления МЧС по Тульской области наградили хоккеистов клуба "Академия Михайлова" Владимира Истомина, Даниила Молодцова и Егора Стругова, которые в рождественскую ночь спасли из горящей квартиры женщину и двух ее детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с неоценимой помощью сотрудникам МЧС и проявленным героизмом начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов выразил героям благодарность. Он лично наградит хоккеистов грамотами регионального спасательного ведомства", - говорится в сообщении.

Ночью 7 января спортсмены возвращались из церкви с рождественской службы, заметили огонь в многоквартирном доме и услышали, что из горящей квартиры раздаются детские крики о помощи. Стругов бросился к месту происшествия, а Молодцов и Истомин поспешили вызвать экстренные службы. "Хоккеист помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку, а затем передать пострадавшую девочку в руки сотрудников скорой медицинской помощи. В это время двое других героев - Владимир Истомин и Даниил Молодцов ринулись будить других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты АКМ помогали им в эвакуации людей из задымленного здания", - добавили в пресс-службе.