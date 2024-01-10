Клуб НХЛ "Торонто" вернул в состав российского вратаря Самсонова

В текущем сезоне НХЛ Самсонов провел 15 матчей

ТАСС, 10 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" вернул российского вратаря Илью Самсонова в основной состав команды. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

Самсонов 1 января был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис", пройдя процедуру драфта отказов. Действующий контракт вратаря с "Торонто" рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Самсонов провел 15 матчей в НХЛ, в которых его команда одержала 5 побед. Российский вратарь в среднем пропускал по 3,94 шайбы за игру и отражал 86,2% бросков. В ночь на 30 декабря в своей последней игре за "Торонто" Самсонов отбил 15 бросков из 21 в матче с "Коламбусом" (5:6 после овертайма). В АХЛ в текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча.

Самсонову 26 лет. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером. За столичную команду вратарь играл с 2019 по 2022 год. В Континентальной хоккейной лиге Самсонов выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.