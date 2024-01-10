Матыцин: российская школа плавания демонстрирует высокие стандарты подготовки

Министр спорта поздравил Климента Колесникова, мировой рекорд которого был ратифицирован Международной федерацией плавания

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская школа плавания продолжает демонстрировать высокие стандарты подготовки. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Международная федерация плавания (World Aquatics) признала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова, который он показал в финале Кубка России. 27 июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, преодолев дистанцию за 23,55 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

"Искренне поздравляю Климента Колесникова с признанием его заслуг, - сказал Матыцин. - Отечественная школа плавания продолжает демонстрировать высокие стандарты подготовки. Это уже не первый рекорд нашего пловца - еще в 2022 году он установил новый мировой рекорд на этой же дистанции, но на короткой воде. Уверен, что впереди у Климента еще много побед и рекордов. Желаю ему дальнейших успехов, и пусть его достижения станут примером для многих будущих чемпионов".

22 ноября 2022 года Колесников установил мировой рекорд на аналогичной дистанции на короткой воде (22,11). World Aquatics ратифицировала его 6 июля 2023 года.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Российские пловцы в минувшем году были допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако ведущие спортсмены страны отказались от участия на предложенных условиях, что, скорее всего, не позволит им выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.