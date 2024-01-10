Первый номер драфта НХЛ 2023 года Бедард пропустит минимум полтора месяца из-за травмы

Канадский нападающий получил перелом челюсти во время матча с "Нью-Джерси"

ТАСС, 10 января. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года канадский нападающий "Чикаго" Коннор Бедард пропустит от шести до восьми недель. Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

В матче против "Нью-Джерси" (2:4), который прошел в ночь на 6 января по московскому времени, Бедард попал под силовой прием защитника команды противника Брендана Смита. После этого форвард не появлялся на льду. Бедарду диагностировали перелом челюсти. Сообщается, что нападающий успешно перенес операцию.

Бедард провел 39 матчей и набрал 33 (15 голов + 18 результативных передач) очка в текущем сезоне НХЛ и занимает первое место среди новичков по этому показателю. 4 января канадец был вызван на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Торонто 2-3 февраля. 18-летний форвард мог стать самым молодым участником Матча звезд.

Самым результативным россиянином среди новичков является нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков с 20 (7+13) очками. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков набрал 19 (2+17) очков.

"Чикаго" после 41 матча набрал 26 очков и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.