Андрей Тихонов стал главным тренером футбольного клуба "Енисей"

Ранее он уже возглавлял красноярскую команду в 2016 2017 годах

ТАСС, 10 января. Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского клуба Мелбет - Первой лиги "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба "Енисея".

На посту главного тренера клуба Тихонов сменил Эдуарда Штейнбрехера. В качестве главного тренера Тихонов работал в "Енисее" в 2016-2017 годах, под его руководством команда заняла третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Тихонову 53 года, предыдущим местом его работы была казахстанская "Астана", которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он возглавлял щелковскую "Спарту" и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в ФНЛ. Также Тихонов работал ассистентом главного тренера в московском "Спартаке" и "Краснодаре".

"Енисей" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка после 20 игр. В первом после зимней паузы туре красноярцы дома сыграют с московским "Торпедо".