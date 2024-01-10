Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Предыдущее отстранение действовало до 31 декабря 2023 года

ТАСС, 10 января. Всемирная федерация керлинга (WCF) по итогам заседания правления продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба WCF.

Предыдущее отстранение действовало до 31 декабря 2023 года.

"Две ассоциации были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: "Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия", - говорится в заявлении.

WCF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в своих соревнованиях в марте 2022 года.