Путин назвал успех Гуниной значимой страницей победной летописи шахматной школы в РФ

Россиянка стала двукратной чемпионкой мира по блицу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил гроссмейстера Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу 2023 года в Самарканде и назвал ее успех значимой страницей победной летописи шахматной школы в РФ. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех - яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы", - говорится в сообщении.

Он также пожелал Гуниной новых достижений и в спорте, и в жизни.

Валентине Гуниной 34 года, она во второй раз стала победительницей чемпионата мира по блицу, ранее шахматистка выигрывала турнир в 2012 году. Также Гунина является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.