Федерация керлинга России не будет оспаривать продление отстранения

В среду Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Федерация керлинга России не будет оспаривать решение Всемирной федерации керлинга (WCF) о продлении отстранения национальных сборных от соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В среду WCF по итогам заседания правления продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

"Судиться мы не будем, история бесполезная, - подчеркнул Свищев. - Наша федерация точно не будет испытывать проблем с развитием керлинга в России, ее программа на это и рассчитана - каждый месяц у нас открываются новые отделения, строятся спортивные объекты. Спрос на наш вид спорта превышает наши возможности, так что в этом отношении у нас проблем нет. У федерации появляются средства и от букмекерских отчислений, мы развиваем новые направления - студенческий, корпоративный, профессиональный керлинг, любительский и массовый спорт".

"Другой вопрос - уровень национальной команды. Мы общались с нашим тренерским штабом, с нашими сильнейшими спортсменами. Да, действительно, в отсутствии практики уровень падает, это проблема всех видов спорта, никуда не деться от этого. Когда ты соревнуешься с равными или с соперниками более высокого уровня, это разные вещи. Но внутренняя конкуренция высока, мы это переживем, на опыте, на внутреннем резерве справимся с этим вызовом", - добавил президент Федерации керлинга России.

WCF впервые отстранила сборные России и Белоруссии от участия в своих соревнованиях в марте 2022 года.