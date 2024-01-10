Свищев назвал теоретическими шансы российских керлингистов принять участие в Олимпиаде

В среду Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Шансы российских керлингистов принять участие в Олимпийских играх 2026 года являются теоретическими, а практически - нереальными. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В среду Всемирная федерация керлинга (WCF) по итогам заседания правления продлила отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

"Я не удивлен, к сожалению, этому решению, хотя мы с нашими старшими партнерами в постоянном контакте, у нас неплохие отношения, - сказал Свищев. - Но с оглядкой на Международный олимпийский комитет (МОК), который рекомендует федерациям не допускать спортсменов из России в командных дисциплинах и видах спорта, а керлинг - это командная игра, наше отстранение продлили до лета. Мы сезон пропускаем. К сожалению, даже если нас и будут восстанавливать, мы только теоретически сможем попасть на Олимпийские игры, практически это нереально".

"Плюс мы вываливаемся из основной сетки. Нам придется долгой дорогой возвращаться в элиту мирового керлинга. При том что у нас неплохие рабочие отношения остаются с международной федерацией, наши представители работают в разных комиссиях, и есть диалог, который мы продолжаем, наши коллеги, которых мы знаем много лет, не могут обойти рекомендации МОК", - добавил президент Федерации керлинга России.

WCF впервые отстранила сборные России и Белоруссии от участия в своих соревнованиях в марте 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.