Тренер "Динамо-Форварда" сообщил о гибели 16-летнего хоккеиста команды

Глеб Небесов выступал в петербургском клубе на позиции вратаря

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шестнадцатилетний хоккеист петербургского клуба "Динамо-Форвард" Глеб Небесов погиб. Об этом ТАСС сообщил тренер команды "Динамо-Форвард" среди хоккеистов 2006-2007 годов рождения Сергей Ильющенко.

"Его мама позвонила часа четыре назад, сообщила, что Глеб погиб. Предположений у меня о причинах случившегося нет, в команде он был хороший вратарь, с ребятами активно общался. В пагубных привычках не был замечен, с ним было все нормально", - сказал Ильющенко.

"Думаю, будем общаться с руководством клуба, узнавать, почему такое произошло. Но у нас коллектив дружный, и я не замечал, чтобы среди ребят были какие-то деления, разборки", - добавил Ильющенко.

В первенстве Санкт-Петербурга среди команд, составленных из игроков 2007 года рождения, Небесов провел шесть матчей.