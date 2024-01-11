На чемпионате Европы в Германии установили рекорд посещаемости гандбольных матчей

Две встречи, которые прошли на футбольном стадионе в Дюссельдорфе, посетили 53 586 зрителей

ТАСС, 11 января. Рекорд посещаемости гандбольных матчей был установлен в первый день чемпионата Европы в Германии. Встречи, которые прошли на футбольном стадионе "Меркур Шпиль - Арена" в Дюссельдорфе, посетили 53 586 зрителей.

В стартовом матче турнира сборная Франции со счетом 39:29 обыграла команду Северной Македонии. Затем команда Германии выиграла у швейцарцев (27:14).

Предыдущий рекорд посещаемости гандбольного матча был зафиксирован 6 сентября 2014 года. Тогда во Франкфурте-на-Майне встречались германские команды "Рейн" и "Гамбург". Игру посетили 44 189 зрителей.

Чемпионат Европы по гандболу завершится 28 января. В турнире принимают участие 24 команды. 28 февраля 2022 года Европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах Европы является сборная Швеции, которая завоевывала трофей пять раз. В финале прошлого турнира в 2022 году шведы в финале обыграли испанцев (27:26). Сборная России один раз становилась победителем турнира (1996) и дважды выигрывала серебряные медали (1994, 2000).