Роман Ротенберг рассказал, когда канадский хоккеист Лайпсик может получить паспорт РФ

Нападающий радуется получению гражданства, отметил главный тренер СКА

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик может получить российский паспорт в течение 10 дней. Об этом ТАСС рассказал главный тренер санкт-петербургской команды Роман Ротенберг.

9 января президент РФ Владимир Путин предоставил Лайпсику гражданство РФ.

"Вопрос получения паспорта - чисто формальный, технический, он должен занять 10 дней, но, может, чуть подольше, - сказал Ротенберг. - Это не так важно, потому что это вопрос уже решенный, поэтому в ближайшее время он точно получит паспорт. Это очень важно для команды и важно то, что он сам проявил инициативу в этом вопросе, он радуется тому, что получил гражданство, и у команды эмоции только положительные".

По информации ТАСС, Лайпсик должен получить паспорт в УМВД одного из районов Санкт-Петербурга.

В 2023 году российское гражданство было предоставлено американскому защитнику московского "Динамо" Бреннану Менеллу и канадскому защитнику "Амура" Кэмерону Ли.