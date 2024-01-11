Мойсевич уверен, что сборная Белоруссии будет боеспособной после допуска на турниры IIHF

Голкипер отметил, что в Белоруссии подрастает сильная молодежь

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная Белоруссии после возвращения на соревнования под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) многим командам составит конкуренцию. Такое мнение ТАСС высказал белорусский вратарь петербургского СКА Павел Мойсевич.

"У нас отличное поколение игроков, подрастает сильная молодежь. Уверен, когда нас вернут, наша команда будет очень боеспособной, да мы и сейчас могли бы всех удивить на чемпионатах мира по юниорам, молодежи и взрослым и хорошо там выступить, - сказал Мойсевич. - Я думаю, у нас появилось большое количество хороших игроков, потому что у нас развивается своя лига, минское "Динамо" доверяет молодежи".

19-летний голкипер дебютировал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге за СКА в нынешнем сезоне. В составе сборной Белоруссии он принял участие в Кубке Первого канала. За СКА выступают еще трое белорусов - защитник Степан Фальковский, форварды Сергей Сапего и один из лучших бомбардиров команды Владимир Алистров.

Мойсевич рассказал об отношениях с вратарем санкт-петербургской команды Никитой Серебряковым. "У нас отличные отношения с Никитой, мы очень хорошо общаемся, помогаем друг другу. Он отличный вратарь, но надо понимать, что я конкурирую не только с ним. У нас много вратарей во всей системе, и у всех высокий уровень. Это здорово, меня это мотивирует и заставляет работать и становится лучше", - отметил Мойсевич.