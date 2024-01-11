Футболист "Динамо" Тюкавин рассказал, что в отпуске не играл в компьютерные игры

Игроки столичной команды ушли в отпуск 11 декабря

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин в отпуске не играл в компьютерные игры, но следил за командой бело-голубых по киберспорту. Об этом он рассказал ТАСС.

Футболисты "Динамо" ушли в отпуск 11 декабря после матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". 11 января футболисты проводят медобследование перед зимними сборами.

"Вообще нисколько не уделил времени компьютерным играм и CS:GO, - сказал Тюкавин. - Видел, кстати, как играла киберкоманда "Динамо", где выступал Федор Смолов. Я там не смогу даже ни в кого попасть. Конечно, мой уровень по сравнению с Федей в CS:GO вообще ниже. Мы часто играем на сборах, я думаю, что будем также играть в этот раз, если хороший интернет будет".

10 января в Доме "Динамо" Тюкавин получил приз "Первая пятерка" как лучшему молодому футболисту РПЛ 2023 года. В ходе церемонии он сказал, что его любимыми предметами в школе были физкультура, русский язык, а также перемена. "Почему русский язык был одним из любимых уроков в школе? Не знаю, просто легче как-то давался. Обучение английскому языку проходило нормально, жаль, конечно, что я его не изучал в школе, - отметил Тюкавин. - Много уроков пропускал, сами понимаете, тренировки. В целом, доволен, как окончил школу".

"За время отпуска соскучился по футболу, по мячу. Сами видели, как я пинал мяч во время церемонии, даже в свои ворота забил. Я играл пару раз в отпуске, но там все равно по-другому, шалтай-болтай выходишь, а тут уже все, начнутся серьезные тренировки. Соскучился ли по журналистам? Очень сильно скучал. Конечно, были задания от Марцела Лички на отпуск, к плановой подготовке 25 декабря приступили, а до этого и в теннис, и в волейбол играли. Как без этого", - добавил Тюкавин.