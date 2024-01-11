Стали известны самые прибыльные футбольные академии в мире

Лидирует в рейтинге академия "Бенфики", которая заработала за переходы воспитанников €516 млн

ТАСС, 11 января. Академия португальского футбольного клуба "Бенфика" стала самой прибыльной в период с 2014 по 2023 год. Соответствующее исследование опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).

За отчетный период академия португальского клуба заработала за переходы своих воспитанников в другие клубы €516 млн. Второе место занял нидерландский "Аякс" (€ 376 млн), третье - французский "Лион" (€370 млн). Также в первую десятку вошли испанский "Реал" (€364 млн), английский "Челси" (€347 млн), "Монако" (€325 млн), португальский "Спортинг" (€306 млн), английские "Тоттенхэм" (€256) и "Манчестер Сити" (€254 млн) и итальянская "Аталанта" (€250 млн).

Академии российских футбольных клубов не вошли в топ-100 рейтинга.