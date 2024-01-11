Черчесов назвал Романцева глыбой отечественного футбола

Олег Романцев воспитал два поколения российских футболистов, отметил Станислав Черчесов

ТАСС, 11 января. Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев является глыбой в отечественном футболе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Когда говоришь о Романцеве, то надо смотреть на вещи шире, Олег Иванович - настоящая глыба, целая эпоха в нашем футболе, - сказал Черчесов. - Он успел поработать с советским поколением "Спартака", а потом воспитал еще, наверное, два российских, создавая, по сути, новые команды. От работы с Федором Черенковым и Сергеем Родионовым выдающийся специалист прошел путь до коллектива, где выступали уже Егор Титов и Андрей Тихонов. Олег Иванович - живая легенда, и дай бог ему здоровья и долгих лет жизни".

Романцеву 70 лет, он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.