Роман Ротенберг допустил проведение матча хоккейных сборных России и Словакии в будущем

В последний раз команды встречались на чемпионате мира 2021 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Хоккейный матч между сборными России и Словакии в будущем возможен. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ранее в ФХР сообщили, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча сборных.

"Я считаю, что матч между сборными России и Словакии возможен в будущем. Надо обсуждать этот вопрос с федерациями хоккея Словакии и Казахстана, потому что только с этими командами мы можем сыграть, - сказал Ротенберг. - Мы ведем диалог с Федерацией хоккея Словакии и другими, чтобы точно определить все детали. Нам было бы очень интересно сыграть со словаками, потому что важно играть с разными соперниками, мы только будем рады".

В последний раз российские и словацкие хоккеисты играли между собой на чемпионате мира 2021 года, тогда победу одержала команда Словакии со счетом 3:1. Решением Международной федерации хоккея сборная России не может играть в международных соревнованиях.