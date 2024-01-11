Черчесов не обсуждал возможное возвращение в "Спартак"

Станислав Черчесов работал в "Спартаке" с 2007 по 2008 год

ТАСС, 11 января. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Станислав Черчесов не обсуждал с руководством красно-белых тему возвращения в команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Специалист работал в "Спартаке" с 2007 по 2008 год.

"Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых, - сказал Черчесов. - Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы - на тему работы в "Спартаке" я ни с кем не общался".

Черчесову 60 лет, он возглавлял венгерский "Ференцварош" с декабря 2021 года по июль 2023-го, за это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под его руководством впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.