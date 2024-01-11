Тюкавин считает сборную Сербии по футболу хорошим соперником для российской команды

В декабре Александр Дюков сообщил, что команды проведут матч в марте

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу является хорошим соперником для команды России. Такое мнение ТАСС высказал нападающий национальной сборной и московского "Динамо" Константин Тюкавин.

"Сборная Сербии - хороший соперник, буду стараться, чтобы вызвали в сборную России, чтобы хорошо себя проявить, - сказал Тюкавин. - Верю ли, что сборную России допустят в этом году до официальных матчей и турниров? Будем верить и надеяться, как мы это делали и раньше".

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.