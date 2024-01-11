В международном регистрируемом пуле тестирования российских лыжников больше, чем норвежцев

Всего в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда включено 19 лыжников из России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила в свой регистрируемый пул допинг-тестирования 19 российских представителей лыжных гонок и 18 - из Норвегии. Об этом свидетельствуют документы FIS, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В международный регистрируемый пул тестирования входят Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева (Непряева), Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева (Рыгалина), Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

Среди норвежских лыжников значатся все лидеры национальной команды, включая золотых медалистов чемпионата мира 2023 года Йоханнеса Клебо, Пола Голберга, Эрика Вальнеса, Симена Крюгера, Тириль Венг, Анну Хьерсти Кальво и Ингвильд Остберг.

Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS. Четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг, объявившая о завершении карьеры в марте 2022 года, в настоящее время включена в расширенный пул FIS, нахождение в котором освобождает спортсменов от внесения информации о своем местонахождении.

Российские лыжники с начала прошлого сезона лишены возможности выступать на международных стартах. По итогам сезона-2021/22 в общем зачете Кубка мира в топ-100 вошли 22 россиянина (по 11 мужчин и женщин) и 43 представителя Норвегии (23 мужчины и 20 женщин).

В феврале 2023 года журналисты норвежского телеканала ТВ2 подвергли сомнению качество допинг-контроля ряда российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в 2021 году в Германии. Норвежцы считают, что россиян в условиях отстранения от международных стартов имеет возможность проверять только национальное агентство, которое, по мнению журналистов, ослабило контроль за некоторыми членами сборных команд России. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила тогда ТАСС, что все члены сборной России находятся под полным контролем как российских, так и зарубежных антидопинговых служб.