CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF

В суде уточнили, что дата слушаний еще не назначена

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова на санкции Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело "Иван Федотов против Международной федерация хоккея", - сообщили в пресс-службе. - Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний еще не назначена".

4 августа 2023 года IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

В декабре 2023 года дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Такое решение было принято после того, как Федотов, согласно утверждению IIHF, нарушил правила стандартного контракта с "Филадельфией". Позднее глава IIHF Люк Тардиф не исключил, что ФХР может быть лишена членства в Международной федерации хоккея в связи с делом Федотова.