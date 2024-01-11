Нападающего "Колорадо" Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

В матче с "Вегасом" россиянин забросил две шайбы

ТАСС, 11 января. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

"Колорадо" дома обыграл "Вегас" (3:0). Ничушкин забросил две шайбы.

Второй звездой признали финского защитника "Далласа" Эсу Линделля, отметившегося тремя результативными передачами в игре с "Миннесотой" (7:2).

Третьей звездой стал канадский нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье, записавший на свой счет гол в матче против "Монреаля" (3:2 Б).