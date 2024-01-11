Бутов считает, что World Athletics препятствует выступлению сильных иностранцев в России

Турнир по прыжкам в высоту "Битва полов" с большой вероятностью приобретет международный статус, отметил Михаил Бутов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) делает все для того, чтобы сильные иностранные спортсмены отказывались от предложений принять участие в соревнованиях на территории России. Такое мнение ТАСС высказал организатор турнира по прыжкам в высоту "Битва полов" Михаил Бутов.

Турнир "Битва полов" пройдет 28 января на московском стадионе "Салют-Гераклион". "С большой вероятностью можно утверждать, что впервые турнир приобретет международный статус, - сказал Бутов. - Мы уже провели переговоры по поводу участия спортсменов из других стран в нашем турнире. Теперь нужно дождаться только его начала. Понятно, что под иностранцами мы подразумеваем белорусских прыгунов, у которых сезон только начался. Очень ждем у себя Карину Демидик, с которой мы общались еще в августе. Ну и кто-то из ребят должен приехать. Их участие сделает соревнования еще зрелищнее, я уверен".

"Что касается возможности участия спортсменов из других дружественных, скажем так, стран, то, конечно, я работал и в этом направлении. Но, к сожалению, позиция международной федерации очень жесткая в вопросе участия зарубежных спортсменов в соревнованиях, проводимых в России. Путь на наши старты фактически закрыт сейчас для иностранцев, всякие попытки договориться об участии зарубежных спортсменов заканчиваются, как я понимаю, получением жестких рекомендаций World Athletics той или иной национальной федерацией. Формально мы имеем право проводить соревнования с участием спортсменов из-за рубежа, но запретительные решения, носящие политический характер, не дают возможности иностранным атлетам высокого уровня стартовать в России", - заключил Бутов.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.