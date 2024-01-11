Черчесов рассказал, каких качеств не хватает футболисту Миранчуку в "Аталанте"

Полузащитник здорово проявил себя в последние два месяца, отметил бывший главный тренер сборной России

ТАСС, 11 января. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не хватает стабильности и спортивной злости, чтобы закрепиться в стартовом составе итальянского футбольного клуба "Аталанта". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Леше не всегда хватает стабильности и спортивной злости, а без этого в клубе такого турнира, как чемпионат Италии, пробиться в стартовый состав очень сложно, - сказал Черчесов. - Тем более в "Аталанте" работает очень специфический в плане общения и жесткий в тренировочном процессе специалист - Джанпьеро Гасперини, с которым мне доводилось общаться. Рад, что Леша здорово проявляет себя в последние два месяца, но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем".

Миранчуку 28 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года. Прошлый сезон россиянин провел в итальянском "Торино" на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел за "Аталанту" 16 матчей в разных турнирах, забив 2 гола и отдав 4 передачи.