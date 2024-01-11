Лыжница Степанова выиграла гонку свободным стилем на этапе Кубка России в Казани

Второй стала Алина Пеклецова, третьей - Елизавета Пантрина

ТАСС, 11 января. Олимпийская чемпионка в эстафете лыжница Вероника Степанова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Победительница преодолела дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание - 39 секунд). Третьей стала Елизавета Пантрина (+46,3).

Степановой 22 года, она дебютировала на Кубке мира в 2021 году. На Олимпиаде в Пекине лыжница также приняла участие в спринте, в котором заняла седьмое место.

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