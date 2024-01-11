Бывший голкипер "Спартака" Гудачек пожаловался на травлю из-за игры в России

Ранее чешский клуб "Кладно" расторг контракт с голкипером, поскольку болельщики заявили о бойкоте матчей с участием хоккеиста из-за его игры в КХЛ

ТАСС, 11 января. Словацкий голкипер Юлиус Гудачек заявил о предвзятости к нему из-за выступлений за российские хоккейные клубы. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В нескольких интервью я комментировал свою жизнь в России в качестве хоккеиста, это была хорошая и качественная жизнь, - написал Гудачек. - К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди вымещают на мне свое недовольство и разрушают жизни и карьеры нормальных хоккеистов под видом блюстителей ложной морали. Если бы этому подвергся только я, то, наверное, махнул на это рукой. Своим выступлением я доказал, что умею играть в хоккей, что всегда борюсь за свою команду, на льду и за его пределами выкладываюсь на максимум и, прежде всего, уважаю принципы честной игры".

Гудачек отметил, что нападки на него перекинулись из хоккейной среды на все общество, став "образцовой демонстрацией того, как можно разрушить карьеру человека из-за клеветы в СМИ". "Возвращаться к временам, когда людей увольняли с работы даже за мнение, я точно не хочу", - добавил голкипер.

В январе чешский клуб "Кладно" расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, поскольку болельщики команды заявили о бойкоте матчей с участием голкипера.

Гудачеку 35 лет. В КХЛ он выступал за череповецкую "Северсталь", московский "Спартак", рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс". Вместе со сборной Словакии голкипер семь раз участвовал в чемпионата мира, став серебряным призером турнира в 2012 году.