Тардиф: отстранение сборной Израиля не связано с участием команды ОАЭ в чемпионате мира

Международная федерация хоккея будет регулярно анализировать ситуацию с турнирном, отметил глава организации

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации не связано с участием команды ОАЭ в чемпионате мира в Белграде. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее IIHF объявила, что решение отстранить израильскую команду было принято из соображений безопасности. В 2022 году IIHF отстранила от участия в турнирах команды России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

"IIHF не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, IIHF и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований - игроков, персонала, судей, болельщиков, включая израильских игроков и официальных лиц, - сказал Тардиф. - Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира. Мы будем регулярно анализировать ситуацию с турниром".

Сборная Израиля должна была принять участие во втором дивизионе чемпионата мира в группе А, который пройдет в Белграде с 21 по 27 апреля. Там же должна сыграть и команда ОАЭ.