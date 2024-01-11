Черчесов не ожидал, что "Краснодар" будет лидировать в РПЛ к началу зимней паузы

"Краснодар" после 18 туров опережает идущий вторым "Зенит" на два очка

ТАСС, 11 января. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не ожидал увидеть "Краснодар" лидером турнирной таблицы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) перед началом зимней паузы. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Краснодар" лидирует в таблице РПЛ с 38 очками по итогам 18 туров. "Зенит" идет вторым, набрав 36 очков.

"Нынешний "Краснодар" под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию "Зениту", - сказал Черчесов. - Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе "Зенит" как минимум догонит южан, но ведь не смог же. А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит петербургский клуб, только подтверждает, что в Петербурге к "Краснодару" относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у "Краснодара" сил, чтобы удержаться на первом месте".

Следующий тур РПЛ пройдет в марте. "Зенит" примет московский "Спартак", "Краснодар" - казанский "Рубин".