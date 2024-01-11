Тарпищев: теннисист Карацев может пропустить до трех месяцев из-за травмы

Ранее россиянин снялся с Australian Open

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Аслан Карацев может пропустить три месяца из-за травмы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

2 января Карацев снялся с матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера. 11 января стало известно, что спортсмен пропустит Australian Open.

"Пока что мы ждем информацию - разрыв у него или надрыв. Это большая разница. Если разрыв, то он точно может пропустить месяца три, - сказал Тарпищев. - Ждем окончательную диагностику и надеемся на лучшее".

Ранее глава ФТР в разговоре со "Спорт-Экспрессом" отметил, что повреждение, полученное теннисистом, оказалось несерьезным.

Карацеву 30 лет, он занимает 38-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в его активе победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной.