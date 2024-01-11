Глава Татарстана возглавил республиканский оргкомитет по подготовке к Играм БРИКС

Соревнования пройдут в Казани в июне

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке и проведению Игр БРИКС создан в Татарстане. Его возглавил глава республики Рустам Минниханов, следует из размещенного на сайте руководителя региона указа.

Согласно документу оргкомитету необходимо разработать и утвердить республиканский план мероприятий по подготовке и проведению игр, анализировать и контролировать его реализацию и целевое использование финансирования, обеспечивать взаимодействие органов власти разных уровней.

Председателем оргкомитета стал Минниханов. Зампредами комитета назначены вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. В состав вошли главы и представители республиканских министерств и ведомств, ректоры вузов, главы районов и другие.

Игры БРИКС пройдут в Казани в июне 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.