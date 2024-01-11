Лыжница Сорина рассказала о своей форме после полученной травмы

На этапе Кубка России в Казани спортсменка в гонке на 10 км свободным стилем заняла восьмое место

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка лыжница Татьяна Сорина еще не набрала форму после полученной травмы. Об этом спортсменка рассказала журналистам на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

"Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпало из подготовки. Получается, с 27 ноября я на лыжах не стояла, буквально 1 января только начала двигаться, именно ногами толкаться, - сказала Сорина. - У меня была травма, я не могла даже наступать на ногу, делала все тренировки в тренажерном зале, то есть это станок, силовые упражнения. К концу декабря я каталась на руках, а ногами стала шевелить только с начала января, полноценно тренироваться".

"Формы, конечно, у меня сейчас нет. Ну как, есть, но не такая хорошая, как хотелось бы. Но еще есть время до главных стартов. Сейчас мы просто вышли на старт, чтобы не забыть это ощущение гонок, просто равномерно проехать", - добавила она, отметив, что главными стартами для нее станут Спартакиада и чемпионат России.

В четверг на этапе Кубка России в Казани в гонке на 10 км свободным стилем Сорина показала восьмой результат, уступив победительнице Веронике Степановой 1 минуту 22,9 секунды. "Погода морозная, но весь январь было так, мы уже две недели готовились в холоде, уже привыкли. Объект очень хороший, приятно что у нас в России появился еще один лыжный комплекс, где будут проходить соревнования высшего уровня. Хотелось бы, чтобы почаще переносили соревнования сюда, потому что мне в Казани очень понравилось", - сказала Сорина.