В "Динамо" сообщили, что футболисты вернулись из отпуска без лишних килограммов

У игроков во время отпуска была программа, которую подготовил тренерский штаб, рассказал врач команды

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" не набрали лишних килограммов за время отпуска, так как в полной мере выполняли подготовленную тренерским штабом программу. Об этом журналистам сообщил врач "Динамо" Александр Родионов.

11 января футболисты "Динамо" вышли из отпуска и прошли медобследование перед отъездом на зимние сборы.

"По первому входному тестированию, что мы проходим на состав массы тела, показатели удовлетворительные, даже хорошие, наверное, - сказал Родионов. - Видно, что ребята выполняли программу, которую делал тренерский штаб на межсезонье, подошли рационально к ней, готовились к тренировочному процессу. Поэтому говорить о каких-то лишних килограммах не приходится".

"У футболистов была подготовлена программа с помощью тренерского штаба, ребята начали заниматься по ней с 27 декабря. У них на каждый день было расписано, что нужно делать. Также у них была обратная связь с помощью электронных приборов, где тренерский штаб мог смотреть по датчикам все, кто и в каком режиме работал. У них была постоянная обратная связь, они могли спросить, правильно ли делают или нет", - добавил Родионов.

Первый сбор "Динамо" пройдет в Катаре с 13 по 25 января.