Футболист "Динамо" Кутицкий не будет тренироваться в общей группе на зимних сборах

В последний раз полузащитник вышел на поле в октябре

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Александр Кутицкий не будет тренироваться в общей группе на зимних сборах из-за восстановления после операции. Об этом журналистам сообщил врач "Динамо" Александр Родионов.

В последний раз Кутицкий сыграл за "Динамо" в матче группового этапа Фонбет - Кубка России с московским "Спартаком" (3:0) 4 октября.

"Правильнее поделить ребят, которые были на конец года травмированы, на две группы, - сказал Родионов. - Эли Даса и Станислав Бессмертный без ограничений начнут тренировочный процесс с командой. Есть ребята, у которых по плану восстановление после операций, это Саша Кутицкий, понятно, что мы его в общей группе на сборах не увидим, у нас полноценный протокол восстановления займет все сборы, может быть, даже чуть больше, потому что была выполнена такая объемная операция на сухожилия четырехглавой мышцы бедра, поэтому нужно правильно и плодотворно его восстановить, чтобы избежать дальнейших рецидивов этой травмы. Главное, чтобы он полноценно мог заниматься своей спортивной деятельностью".

"Слава Грулев тоже начнет тренировочный сбор с ограничениями, у него был стрессовый перелом большеберцовой кости. На контрольных снимках мы видели, что идет формирование костной мозоли. Будем пока его ограничивать, сдерживать, потому что пропустил тренировочный ритм с командой, будет его восполнять индивидуальным набором на первом сборе. По Милану Майсторовичу - по результатам тестирование тоже поймем, на каком объеме его подпускать к команде на сборе. Понятно, что эти футболисты не сыграют в контрольных матчах на первом сборе. Объем тренировочного процесса определим совместно с тренерским штабом", - добавил врач "Динамо".

Родионов рассказал, как проходит общение с футболистами, которые находятся в расположении сборных команд. Муми Нгамалё выступит за сборную Камеруна на Кубке африканских наций, Николас Маричаль примет участие в матчах олимпийской сборной Уругвая. "Мы с Нгамалё общались в последний раз уже в наступившем году. В принципе все нормально, хорошо. Доволен, что в сборной готовится, - отметил Родионов. - Также и Николас Маричаль постоянно на связи, ничего не беспокоит, тренируется".

Кутицкому 22 года, в текущем сезоне он провел 6 матчей за "Динамо" в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

Майсторовича отпустили на каникулы раньше

Родионов объяснил, почему перенесшего операцию на крестообразных связках колена, отпустили в отпуск раньше остальных. "Мы с Миланом были на связи, он находился в расположении нашей команды, поэтому мы его видели каждый день, было принято решение отпустить его чуть раньше домой с индивидуальной программой, - отметил он. - Потому что мы все-таки понимаем, что парень молодой, после довольно объемной операции хочется родных увидеть, все-таки он в стрессе находился. Не занимаешься с командой - больше психологическая нагрузка. Поэтому было принято решение пораньше отпустить его домой".

"Там он был у нас на постоянном контроле, он выполнял нашу программу, мы это видели по тем датчикам, которые были у него с собой. Все протоколы восстановления шли по плану, но, опять же, мы подчеркиваем, что никто никуда не спешил при восстановлении, сверхъестественных задач не ставили, чтобы восстановиться за четыре месяца. Наша приоритетная задача - восстановить полноценно, вернуть в общую группу, чтобы это никогда его не беспокоило. Потребуется шесть месяцев - значит шесть месяцев, если потребуется больше, значит больше", - добавил Родионов.