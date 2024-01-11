Футболист "Динамо" Смолов полностью восстановился от простуды

Нападающий в порядке и готов тренироваться, отметил врач столичной команды

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов восстановился от простудного заболевания и готов тренироваться. Об этом журналистам сообщил врач "Динамо" Александр Родионов.

10 декабря 2023 года Смолов пропустил матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" (1:1).

"Да, у Федора [Смолова] все в порядке. У него было чисто соматическое заболевание, простудное, - сказал Родионов. - Поэтому было принято решение его не везти с собой в Воронеж, риск был не оправдан. Человек пропустил перед этим два тренировочных дня, рисковать в режиме низких температур его здоровьем - это могло повлечь за собой более серьезные проблемы. Он спокойно восстановился, также начал весь индивидуальный режим тренировок вовремя и в полном объеме проделал, поэтому сейчас в порядке находится и готов тренироваться".

Смолову 33 года, он выступает за "Динамо" с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 21 матч в различных турнирах, забив 5 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Первые матчи РПЛ после зимней паузы пройдут в начале марта, точные даты будут объявлены позже. "Динамо" в игре 19-го тура дома сыграет с московским "Локомотивом".