Черчесов рассказал о пользе перехода футболиста Ахметова для "Зенита"

Футболист способен выходить на поле на разных позициях и у него приемлемая трансферная стоимость, отметил Станислав Черчесов

ТАСС, 11 января. Полузащитник Ильзат Ахметов может сыграть на нескольких позициях, такая опция привлекает главного тренера петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Зенит" объявил о переходе Ахметова из "Краснодара" 9 января. Зимой состав петербургского клуба также пополнили бразильский защитник Нино, его соотечественники - нападающие Артур и Педро.

"Мы в свое время вызывали Ильзата в сборную, он ведь подавал большие надежды, затем парня настиг определенный спад, но в целом это интересный полузащитник, - сказал Черчесов. - Зачем Ахметов "Зениту"? Во-первых, это россиянин хорошего уровня с приемлемой трансферной стоимостью, а новички с паспортами РФ команде явно нужны. Во-вторых, Ильзат способен выходить на поле на разных позициях, что тоже наверняка привлекает Сергея Семака".

"Что касается бразильцев, хорошие нападающие нужны всегда, а Педро, которому 18 лет исполнится только в феврале, считают большим талантом. Артур же, насколько понимаю, взят в качестве замены Малкому. Ну а центральный защитник с таким опытом и заслугами, как у Нино, - это то, что сейчас нужно "Зениту", где в первой половине сезона возникали явные проблемы с обороной. Все четверо появятся в распоряжении Семака уже на первом зимнем сборе - это большой плюс для тренерского штаба", - добавил он.

Ахметову 26 лет, с 2022 года он выступал за "Краснодар", за который провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник в 15 играх забил 2 гола, в кубке страны - игрок забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 6 играх. Ранее Ахметов выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году. В составе сборной России Ахметов дебютировал 21 марта 2019 года. В национальной команде он провел 9 игр и не отметился результативными действиям.

"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Петербургский клуб отстает от лидера национального первенства "Краснодара" на 2 очка.