Тренер считает, что лыжнице Степановой не хватает конкуренции на Кубке России

Ранее спортсменка выиграла гонку на 10 км свободным стилем

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Соперницы пока не могут навязать конкуренцию олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Веронике Степановой на внутрироссийских соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин на пятом этапе Кубка России.

В четверг Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе кубка страны в Казани. Второй стала Алина Пеклецова (отставание - 39,0 с), третьей - Елизавета Пантрина (+46,3).

"Мы особо планов никаких не строили. Конечно же, планировали, что девушки будут бороться за тройку сильнейших. Вероника [Степанова], естественно, будет бороться только за первое место, - сказал Сорин. - В принципе, каждый выполнил свои задачи. Увидели, что после Нового года кондиции никто не растерял, а даже кто-то стал смотреться лучше. Например, Лиза Пантрина. Поэтому, в принципе, я доволен результатом".

"Конечно, [Степановой] конкуренции немного не хватает. Хотелось бы, что бы спортсменки-соперницы были поближе. Но мы знаем, что и Наталья Непряева у нас сейчас не может стартовать, и Татьяна Сорина только сегодня первый раз вышла на старт и решала немного другие задачи, а не боролась за тройку сильнейших. Надеюсь, что к Спартакиаде, к чемпионату России соперницы ей навяжут борьбу", - добавил Сорин.

Также тренер отметил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак выступит на этапе Кубка России в Тюмени. "Юля восстанавливается после болезни, на Спартакиаде вы ее увидите, а также на Кубке России в Тюмени", - сказал он.