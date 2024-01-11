Решение по допуску российских тхэквондистов на Олимпиаду примут в апреле

Российские тхэквондисты получили допуск на международные соревнования в нейтральном статусе в апреле 2023 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в апреле примет решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в World Taekwondo.

Ранее World Taekwondo продлила россиянам допуск на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

"World Taekwondo официально объявит, какие национальные олимпийские комитеты и индивидуальные нейтральные спортсмены прошли квалификацию на Олимпийские игры в Париже после квалификации под эгидой континентального союза в апреле", - говорится в сообщении.

Российские тхэквондисты получили допуск на международные соревнования в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Квалификационные соревнования на Олимпийские игры продолжаются, соревнования на Играх в Париже будут проходить под эгидой World Taekwondo. У российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, останется возможность побороться за путевки в Париж на европейском квалификационном турнире, который пройдет перед Олимпиадой. Будут разыграны по две квоты в каждой весовой олимпийской категории.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.