Тарпищев: российские теннисисты не испытали проблем с получением виз в Австралию

В основную сетку Australian Open попали 6 теннисистов в мужском одиночном разряде и 12 - в женском

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты без проблем получили визы и прибыли в Австралию для участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Проблем с визами и въездом не было ни у кого. Там виза делается намного заранее. Там своеобразная виза, когда тебе ее дают, то есть коридор, когда ты обязан въехать. Все нормально, все, кто должен сыграть в Австралии, нормально добрались. Никто не жаловался", - сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Шестеро россиян попали в основную сетку соревнований в мужском одиночном разряде. Первая ракетка страны Даниил Медведев в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом, Карен Хачанов - с немцем Даниэлем Альтмайером, Роман Сафиуллин - с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, Александр Шевченко - с испанцем Хауме Муньяром, Павел Котов - с французом Артуром Риндеркнешем.

В женском турнире в основную часть соревнований уже пробились 12 российских спортсменок. Первая ракетка страны Людмила Самсонова начнет турнир матчем против представительницы США Аманды Анисимовой, Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стернс, Вероника Кудерметова встретится с Викторией Голубич из Швейцарии, Анна Блинкова - с испанкой Кристиной Букшей, Диана Шнайдер - с итальянкой Жасмин Паолини, Элина Аванесян - с китаянкой Чжосюань Бай, Анастасия Потапова - с Кайей Юван из Словении, Анастасия Павлюченкова - с хорваткой Донной Векич, Мирра Андреева - с американкой Бернардой Перой, Екатерина Александрова - с немкой Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова - с американкой Эминой Бекташ, Анна Калинская - с победительницей квалификации.