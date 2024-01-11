Фигуристы Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга

Турнир пройдет с 27 по 28 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный призер чемпионата России Петр Гуменник, а также Макар Игнатов, Матвей Ветлугин и Глеб Лутфуллин примут участие в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.

"На данный момент участие в турнире подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат пройдет 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. В нынешнем году он будет посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.