Боксер Поветкин рассказал, с кем бы хотел провести реванш

Олимпийский чемпион завершил карьеру в 2021 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Александр Поветкин хотел бы выйти на ринг против тех соперников, которым он в свое время уступил. Об этом Поветкин рассказал ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия".

Поветкин объявил о завершении карьеры в 2021 году.

"Предложений не поступало, но с кем-нибудь можно было бы сразиться. Я бы очень хотел побоксировать с теми, кому я проиграл в последний раз. Если здоровье позволит, я подготовлюсь обязательно, какой-то бой проведу", - сказал Поветкин.

Поветкину 44 года, за свою профессиональную карьеру он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел 3 поражения, 1 бой закончился вничью. Россиянин проиграл в октябре 2013 года украинцу Владимиру Кличко, в сентябре 2018 года - британцу Энтони Джошуа, в марте 2021 года - Диллиану Уайту из Великобритании. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.