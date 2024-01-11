Российские самбисты пройдут отбор к Играм БРИКС на первенстве в Кстове

В соревнованиях в Нижегородской области примут участие 450 спортсменов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Состав сборной России по самбо для участия в Играх БРИКС будет определен по итогам первенства страны до 24 лет, которое пройдет с 18 по 20 января в городе Кстово Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Старшим тренерским составом было принято решение о формировании сборной для выступления на Играх БРИКС именно с этого соревнования. Мы хотим дать возможность молодым спортсменам получить международный соревновательный опыт, - сказал Елисеев. - Именно спортсмены этого возраста в прошлом году выступали на II Играх стран СНГ и достойно себя показали. Игры БРИКС по самбо соберут спортсменов из более чем 10 стран, уверен, что соревнования пройдут в Казани на высшем уровне".

В первенстве по спортивному самбо в Кстове примут участие более 450 спортсменов. Игры БРИКС пройдут 12-16 июня в Казани.