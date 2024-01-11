Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на Кубке России

Спортсмен одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом

ТАСС, 11 января. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 46,5 секунды. Он продлил серию побед на этапах Кубка России до 13 гонок. Вторым стал Артем Мальцев (отставание - 46,9 секунды), третьим - Савелий Коростелев (+53,1).

13 января на этапе Кубка России пройдут спринты. 14 января этап завершится скиатлоном.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.