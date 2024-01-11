Грулев: футболисты "Динамо" попытаются сохранить хороший результат во второй части сезона

После 18 туров чемпионата России московская команда занимает третье место в турнирной таблице

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" постараются хорошо подготовиться ко второй части сезона, чтобы не допустить падения уровня результатов. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев.

Грулев получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" 21 октября и пропустил оставшуюся перед зимней паузой часть сезона. Врач "Динамо" Александр Родионов сообщил, что Грулев после отпуска начнет сборы с командой, но с ограничениями.

"Посмотрим на сборах, как будет, потихоньку, чувствую себя нормально, будем обсуждать, когда буду тренироваться в общей группе, - сказал Грулев. - Отпуск провел с семьей в Дубае и Абу-Даби, спокойный семейный отдых, готовился, убрал беговые нагрузки, готовился в зале, велосипед, старался подготовиться к сборам, посмотрим. Почему выбрал эти места? С ребенком лететь не сильно далеко, климат комфортный для ребенка в целом. Все полетели на Мальдивы, а там слишком жарко, так скажем, для нас. Был простой, спокойный отдых".

"Нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона, знаем, что "Динамо" вторую часть сезона почему-то в последние годы проводит хуже, чем первую. Постараемся не допустить этого, хорошо подготовиться на сборах. Мы слышали, что сборы у Марцела [Лички] (главного тренера команды - прим. ТАСС) тяжелые, знаем, что будет непросто. Конечно, Марцел за этот отрезок показал себя, все новое. Сначала не очень шли результаты, а в последних матчах не проигрываем, хороший результат, попытаемся сохранить это все. Вера в чемпионство? Не загадываем, просто будем готовиться от игры к игре, побеждать", - добавил нападающий "Динамо".

В первом матче 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" дома победило петербургский "Зенит" со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в марте. "Мы играем ответный матч с "Зенитом" в Кубке России на выезде, в любом случае будет тяжело, - отметил Грулев. - Нужно готовиться, про счет в первой игре нужно забыть вообще и играть на победу".

Итоги 2023 года

Грулев также подвел итоги 2023 года для себя. "Каким был для меня 2023 год? Скорее неудачным, потому что первую половину года восстанавливался от травмы ключицы, потом в конце года получил вот эту травму, - отметил он. - Неудачно, что пропустил из-за травм много времени. Но и так немного игрового времени получал. В этом году постараюсь все излечить, и вперед, с новыми силами".

"Динамо" после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В первом после зимней паузы матче чемпионата бело-голубые примут "Локомотив". Точная дата встречи определится позднее.

Грулеву 24 года, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей в различных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.