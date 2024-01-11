Туктамышева и Валиева вошли в предварительную заявку на чемпионат России по прыжкам

Турнир пройдет с 19 по 22 января в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева включены в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет в Москве с 19 по 22 января.

Среди одиночниц в список вошли чемпионка России Аделия Петросян и серебряный призер чемпионата страны Софья Муравьева, а также Маргарита Базылюк, Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Алена Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Надежда Понтелеенко, Алена Принеева, Кира Трофимова, Анастасия Уткина и Арина Чернобавская.

Из мужчин в предварительный список участников попали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, двукратный чемпион России Евгений Семененко, призеры чемпионата России Владислав Дикиджи и Петр Гуменник, вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин, а также Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Данил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов и Роман Хамзин.

Среди пар заявлены олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Наталья Хабибулина и Илья Княжук.

27-летняя Туктамышева пропускает сезон-2023/24. Она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.