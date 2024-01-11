Самый титулованный тренер в истории американского футбола покинул клуб "Нью-Ингланд"

Билл Беличик работал в клубе с 2000 года, победив в Супербоуле шесть раз

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Национальной футбольной лиги (NFL) Билл Беличик ушел с поста главного тренера клуба "Нью-Ингланд". Об этом сообщает пресс-служба NFL.

Беличик работал в клубе с 2000 года, под его руководством команда провела 24 сезона.

Беличику 71 год, он является самым титулованным тренером в истории американского футбола. С "Нью-Ингланд" специалист шесть раз побеждал в Супербоуле и трижды терпел поражение в главном матче сезона. Еще два раза Беличик побеждал в Супербоуле в качестве помощника главного тренера клуба "Нью-Йорк Джайентс", в котором проработал с 1979 по 1990 год. Также он возглавлял "Кливленд Браунс" (1991-1995) и "Нью-Йорк Джетс" (1997-1999). Беличик является величайшим тренером в истории американского футбола по версии большинства спортивных СМИ.