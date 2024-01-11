Вяльбе: Большунов еще и еще раз доказывает, что он сильнейший лыжник на планете

В четверг трехкратный олимпийский чемпион выиграл 13-ю подряд гонку на этапах Кубка России

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов серией побед на этапах Кубка России доказывает, что является лучшим лыжником в мире. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Я рада, что Саша еще и еще раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные тренируются и стараются больше", - сказала Вяльбе.

В четверг трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом. Эта победа стала для него 13-й подряд на этапах кубка страны. 13 января на этапе Кубка России в Казани пройдут спринты. 14 января этап завершится скиатлоном.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

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